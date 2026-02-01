A parceria entre o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) tem fortalecido de forma significativa as ações de segurança viária nas rodovias estaduais, especialmente durante o Verão Maior Paraná, período marcado pelo aumento expressivo do tráfego em direção ao Litoral e a outras regiões turísticas do Estado.

A atuação integrada ocorre por meio de convênio institucional, que autoriza os policiais militares do BPRv a exercerem funções como agentes da autoridade de trânsito nas rodovias estaduais. Durante as ações do verão, esse trabalho é potencializado com o reforço de cerca de 80 policiais militares provenientes de outras unidades da Corporação, como o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, ampliando a capacidade operacional e preventiva nas estradas.

Para garantir respaldo legal e eficiência às ações, o DER/PR publica portarias delegando competência aos policiais militares empregados na operação, permitindo a intensificação da fiscalização e do policiamento rodoviário em um período de grande circulação de veículos.

“A soma de esforços entre o BPRv e o DER permite uma atuação mais eficaz, com planejamento integrado, fiscalização qualificada e respostas mais rápidas às demandas do trânsito. Esse trabalho conjunto é fundamental para reduzir riscos e garantir viagens mais seguras aos usuários das rodovias estaduais”, ressalta o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Gustavo Dalledone Zancan.

A integração também se estende às atividades da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR, responsável pela regulação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Nos postos rodoviários do Litoral, o BPRv atua de forma conjunta, apoiando as fiscalizações e assegurando a regularidade do serviço prestado à população.

AGENTES DE TRÂNSITO– Outro destaque da parceria é a atuação do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV), cujos integrantes já exercem funções de agentes de trânsito junto ao DER/PR. As atividades, previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluem fiscalização, controle e operação de trânsito, patrulhamento, lavratura de autos de infração e demais procedimentos administrativos.

“A atuação dos militares inativos voluntários como agentes de trânsito do DER do Paraná é de vital importância para garantir a segurança na malha rodoviária estadual. Entre as atividades mais rotineiras, as operações de fiscalização de excesso de velocidade apresentam resultados visíveis nos trechos com maior número de sinistros, e a fiscalização de excesso de peso ajudam a preservar o pavimento e evitar o surgimento de patologias precocemente, como buracos e rachaduras”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

O CMEIV também atua na guarda patrimonial, travessia do ferry-boat de Guaratuba e nas Escolas Práticas Educativas de Trânsito (EPET) do DER/PR