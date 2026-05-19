Na noite desta segunda-feira (18), Jacarezinho foi palco da abertura oficial da 21ª edição do EnCena, consolidado como a maior mostra de teatro internacional do Norte Pioneiro e um dos marcos culturais do Paraná.

O evento, que ao longo dos anos ganhou projeção além das fronteiras nacionais, reafirma a vocação artística do município e o coloca em destaque no cenário cultural latino-americano. Nesta edição, o público terá acesso a uma programação diversificada, com espetáculos de companhias vindas do Chile, Uruguai e Canadá. A presença da consagrada atriz Vera Holtz é um dos pontos altos da mostra, trazendo ainda mais prestígio ao festival.

A realização do EnCena é fruto da dedicação da equipe da Secretaria Municipal de Cultura, sob a liderança do secretário James Rios, e conta com o apoio fundamental do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Turismo. A parceria institucional reforça o compromisso em valorizar e ampliar o acesso à cultura, transformando Jacarezinho em referência artística para toda a região.

Com uma programação que une tradição e inovação, o EnCena promete oferecer ao público experiências únicas e fortalecer o intercâmbio cultural entre artistas locais e internacionais.