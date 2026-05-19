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O deputado estadual Dr. Antenor, do Partido dos Trabalhadores, esteve em Jacarezinho no último dia 25 de abril, onde realizou visitas e conversas com profissionais da enfermagem da Santa Casa de Misericórdia do município. Durante o encontro, trabalhadores relataram uma série de dificuldades enfrentadas após a mudança na administração da unidade hospitalar.

Fundada em 1919, a Santa Casa de Jacarezinho é uma instituição filantrópica considerada referência para toda a macrorregião do Norte Pioneiro. O hospital conta com 118 leitos, média de aproximadamente 400 internações mensais e atendimento ambulatorial 24 horas, realizando mais de 4 mil atendimentos por mês, além de oferecer diversas especialidades médicas.

Em fevereiro de 2026, a gestão da Santa Casa foi transferida para a Organização Social EMBASE, em meio a uma tentativa de recuperação financeira e estrutural da unidade. Na ocasião, a nova administração anunciou propostas de reestruturação dos serviços, incluindo a retomada dos atendimentos da maternidade e melhorias gerais no funcionamento do hospital.

No entanto, segundo relatos apresentados por funcionários ao mandato do parlamentar, a situação enfrentada pelos trabalhadores e pacientes estaria distante das melhorias anunciadas. Entre as denúncias apontadas estão a falta de medicamentos e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ausência de materiais considerados essenciais, como kits de dextro, além da retirada de benefícios trabalhistas, incluindo folgas, anuênios e adicionais de insalubridade.

Os profissionais também relataram atrasos frequentes nos salários, redução nos valores recebidos mensalmente e possíveis casos de assédio moral dentro da instituição. Outro ponto destacado foi a não reabertura da maternidade, promessa feita durante a mudança de gestão. Com isso, gestantes de Jacarezinho e região continuam precisando buscar atendimento em municípios vizinhos, como Santo Antônio da Platina.

Diante das denúncias recebidas, o deputado informou que irá protocolar requerimentos solicitando esclarecimentos aos responsáveis pela administração da Santa Casa. O objetivo, segundo o parlamentar, é buscar respostas sobre a situação enfrentada pela população e pelos profissionais de saúde que atuam na unidade hospitalar.