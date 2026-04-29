Os 50 novos cadetes aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), que teve o resultado divulgado no início deste mês, já iniciaram as aulas do Curso de Formação de Oficiais (CFO) na Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM), em São José dos Pinhais. A formação da corporação tem como foco preparar profissionais para assumir funções de comando, gestão de ocorrências e liderança de equipes, garantindo uma resposta cada vez mais qualificada à população.

Com duração de dois anos, ao longo do curso eles passarão por uma preparação intensa, que combina formação técnica, operacional e gerencial. Ao final do período, os cadetes são declarados aspirantes a oficial e passam a atuar diretamente na coordenação de atendimentos e na administração de unidades da corporação.

De acordo com o major André Luiz Saldanha Ekermann, subcomandante da ESBM, a formação é estruturada para desenvolver, desde o início, a capacidade de liderança e tomada de decisão dos futuros oficiais. “Desde o primeiro dia, os cadetes são postos em funções de chefia e liderança para que sejam observadas as dificuldades e limitações que cada um possui e, com isso, possamos melhorar e trabalhar gradativamente as funções que serão exigidas do futuro oficial do Corpo de Bombeiros, como chefes de pelotões, companhias e até mesmo batalhões”, explica.

DISCIPLINA E TREINAMENTO – A rotina dos cadetes na ESBM é intensa e exige dedicação exclusiva. As atividades começam pela manhã e seguem ao longo de todo o dia, com aulas teóricas e práticas voltadas às diversas áreas de atuação dos bombeiros. Nos fins de semana, os cadetes participam de estágios operacionais em unidades de Curitiba e da Região Metropolitana, atuando junto às equipes em serviço, acompanhando oficiais de área e auxiliando em atendimentos reais com ambulâncias e viaturas de combate a incêndio.

A formação contempla conteúdos que vão desde disciplinas técnicas, como combate e prevenção de incêndios, defesa civil, salvamento terrestre, veicular, vertical e aquático, até áreas de apoio fundamentais para a atuação do oficial, como noções de direito militar e conhecimentos das áreas de exatas. Paralelamente, os alunos passam por treinamentos práticos em diferentes cenários, incluindo atividades em altura, combate a incêndios urbanos e florestais, busca e resgate em estruturas colapsadas e operações aquáticas.

Esses treinamentos são realizados em diversos pontos do Estado, como a Serra do Mar, o Litoral, o Pico Paraná e o Pico Marumbi, além de estruturas urbanas e industriais, proporcionando aos cadetes contato com situações reais e ambientes variados. Durante o curso, também há simulados de ocorrências de grande vulto, nos quais os alunos são colocados à prova em ambientes controlados, mas com alto grau de realismo.

ENSINO DE EXCELÊNCIA – A estrutura da ESBM contribui diretamente para esse processo de formação. Inaugurada em outubro de 2025, a Escola foi planejada para oferecer todas as etapas de capacitação da carreira militar em ambientes modernos e funcionais. O prédio principal, dividido em três blocos, reúne área administrativa, bloco didático com nove salas de aula e seis laboratórios práticos equipados com tecnologia de ponta.

Esses espaços permitem a realização de simulações de combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e estudos de hidráulica aplicada, integrando o uso de equipamentos operacionais ao entendimento técnico e científico das ocorrências.

Segundo o major Ekermann, o nível de exigência do curso é elevado e compatível com a responsabilidade que os futuros oficiais vão assumir. “A dedicação deve ser exclusiva para o período de formação, visto não haver a possibilidade de saída durante os dias de semana e cumprimento de escalas de estágios e funções junto à ESBM nos fins de semana. A exigência é baseada naquilo que eles realmente terão que enfrentar depois de formados”, afirma.

Entre os principais desafios estão o preparo físico, psicológico e técnico, fundamentais para lidar com ocorrências que, na maioria das vezes, envolvem situações críticas. “Geralmente o acionamento do Corpo de Bombeiros é feito em caso de extrema necessidade pelo solicitante, portanto a entrega nessas ocorrências deve ser a melhor possível”, ressalta o oficial.

O objetivo da formação é preparar profissionais completos, capazes de atuar tanto na linha de frente das operações quanto na gestão das unidades. Os oficiais do CBMPR precisam ter plena capacidade de gerenciar um quartel, atendendo às demandas administrativas e operacionais, sempre buscando os melhores recursos e a melhor maneira de atender seu público interno e a sociedade.

Para o militar, a vivência prática durante o curso é determinante para a formação desses líderes. Ele relembra um episódio marcante de quando ainda era cadete, durante estágio no Verão Maior Paraná. “Estávamos em uma ronda de moto aquática quando, em uma vazante da maré, três pessoas começaram a se afogar ao mesmo tempo. Graças a Deus e aos treinamentos que recebemos durante o período de formação, conseguimos salvar as três. Esse tipo de experiência mostra o quanto a preparação faz diferença na hora de salvar vidas”.

“Com formação rigorosa e voltada à realidade das ocorrências, o Curso de Formação de Oficiais do CBMPR reforça o compromisso da corporação com a excelência no atendimento e com a preparação de líderes capazes de tomar decisões rápidas, seguras e eficientes em situações que exigem alto nível de responsabilidade”, finaliza.