Na manhã de quarta-feira (29/04/26), por volta das 10h30min, em diligências sobre um furto ocorrido no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Ibaiti/PR, os policiais militares lograram êxito em abordar o suspeito num local conhecido como ponto de tráfico, localizado na Rua Jacob Neuman, Bairro São Cristovão.

Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de crack. O suspeito confirmou a autoria do furto, relatando ter subtraído duas rodas veiculares com pneus e tentado comercializá-las. Imagens de monitoramento confirmaram o deslocamento do autor transportando volumes compatíveis com os bens furtados.

Em continuidade às diligências, na residência do suspeito foram localizadas as vestimentas utilizadas no crime e uma das rodas furtadas, reconhecida pela representante da instituição.

Diante dos indícios e da materialidade, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo o detido encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária e exames de integridade física, conforme os ritos constitucionais.