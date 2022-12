Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chegada do Papai Noel para o natal em Jacarezinho aconteceu na noite desta quinta-feira (15) com um desfile temático e centenas de pessoas na rua Paraná.

A atração natalina foi uma parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho – ACIJA e a prefeitura municipal. O desfile teve início por volta das 20 horas no alto da rua Paraná, próximo ao cruzamento com a avenida Manoel Ribas.

O desfile natalino contou com participação e abertura da Banda Musical do Centro Cultural Irmãos Quagliato de Ourinhos (SP). Na sequência desceram a rua Paraná personagens do espetáculo Saltimbancos, crianças vestidas de anjos, com a estrela de Belém, outras representando José, Maria, o menino Jesus e os três reis magos.

No encerramento do desfile estava a Mamãe Noel com crianças vestidas da mesma forma na carroceria de uma caminhonete e por último o esperado Papai Noel em um trenó.

Após o desfile o Papai Noel se dirigiu até o hall de entrada da secretaria municipal de educação, cultura e esportes, onde foi montada a “casa do Papai Noel”. No local, ele recebeu dezenas de crianças para fotos e entrega de balas. Centenas de pessoas estiveram na rua Paraná, no comércio e na praça Rui Barbosa, onde está montada uma bela decoração natalina e um parque de diversões. O desfile contou ainda com parceria com o Sesc e com a igreja Sagrado Coração de Jesus.