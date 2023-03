O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta segunda-feira (20) a abertura de concurso público para a contratação de professores e pedagogos para atuar na rede estadual do Paraná. A previsão é que sejam abertas cerca de 1,2 mil vagas para o Quadro Próprio do Magistério Estadual. O último concurso para professores foi feito há 10 anos no Estado.

O edital deve ser publicado pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência no início de abril, contendo todas as informações sobre provas, inscrições e contratações. O certame terá duração de dois anos, mas poderá ser prorrogado por mais dois, com a possibilidade de contratar mais profissionais nesse período.

“É uma grande notícia para quem tem o desejo de ser professor no nosso Estado, principalmente para quem já trabalha na rede estadual pelo modelo PSS, que agora terá a oportunidade de fazer uma carreira efetiva na educação”, afirmou Ratinho Junior. “Estamos atendendo uma demanda de 10 anos, que foi possível graças à organização administrativa e financeira do Estado”.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destacou que a contratação de novos profissionais via concurso público fortalece a educação paranaense, que avançou muito nos últimos anos. “Atualmente, o ingresso do professor na rede estadual tem sido feito via PSS, que tem uma rotatividade muito grande”, explicou. “Sendo concursado, o professor fica em uma escola só, cria um vínculo com a comunidade escolar que reflete na qualidade do ensino e na aprendizagem dos estudantes. Toda a sociedade paranaense ganha com esse processo”.

Segundo ele, professores PSS, da rede municipal, da rede privada e quem está concluindo sua formação na licenciatura devem se inscrever e participar desse processo, que também vai formar um cadastro de reserva. Desde o início de 2022, a remuneração base dos docentes paranaenses é de R$ 5.545,86 para 40 horas semanais (incluindo gratificação e vale-transporte).

Segundo o secretário estadual da Administração e Previdência, Elisandro Frigo, o edital está passando pelos últimos ajustes antes de ser lançado. “O Governo do Estado está trabalhando nesse concurso, que era uma demanda muito antiga da categoria. Estamos ajustando os últimos trâmites para lançar o edital no próximo mês”, explicou. “Todo esse processo é feito com muito cuidado, porque se trata de uma área de extrema importância para o Paraná”

MELHOR EDUCAÇÃO– O Paraná tem o melhor Ensino Médio do Brasil e está entre os líderes nacionais nos anos finais do Ensino Fundamental, segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A rede estadual tem cerca de 2 mil colégios, 1 milhão de alunos e passou por um amplo processo de modernização nos últimos anos, com a entrada de aulas de programação, educação financeira, robótica, aumento do ensino em tempo integral , intercâmbio estudantil e de professores e novos aplicativos .