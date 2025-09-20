Operação conjunta resulta na apreensão de cinco veículos e duas cargas de cigarros contrabandeados no oeste do Paraná

Na manhã desta sexta-feira, 19 de setembro, por volta das 10h, uma operação integrada entre a Polícia Federal, o 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e o Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) resultou na apreensão de cinco veículos e duas cargas de cigarros contrabandeados na região de São Pedro do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A ação teve início com o deslocamento da aeronave Falcão 13, do BPMOA, que decolou de Cascavel para prestar apoio às equipes em solo. Utilizando tecnologia embarcada, a aeronave localizou três veículos suspeitos que se deslocavam em direção à cidade de Toledo. Após a confirmação das placas, iniciou-se o acompanhamento aéreo. Os veículos se dispersaram, e as equipes concentraram esforços em um dos automóveis que aparentava estar carregado.

Com apoio da inteligência do 6º BPM, o veículo foi abordado em área rural. Em seguida, buscas foram realizadas na região, resultando na apreensão de outros quatro veículos: uma Saveiro carregada com cigarros, um Gol e um Celta que atuavam como batedores, além de um caminhão guincho que prestava suporte logístico aos envolvidos.

As duas cargas de cigarros estão em processo de pesagem para quantificação. Os veículos, condutores e mercadorias foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.

Participaram da operação as seguintes instituições: Polícia Federal, 6º BPM, BPFron e BPMOA.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DO1DDRpjVaN/?igsh=cHk0MDV5NmVldTQw