Na manhã deste sábado (20), por volta das 11h50, um veículo Chevrolet Classic, de cor prata e placas de Bandeirantes, capotou no quilômetro 64 da BR-369, entre os municípios de Bandeirantes e Santa Mariana, nas proximidades do Santuário São Miguel Arcanjo.

No automóvel estavam um casal e um bebê. De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e capotou por causas ainda não esclarecidas pelas autoridades.

Apesar do impacto, a mulher e a criança não sofreram ferimentos. O condutor teve escoriações leves e não precisou ser encaminhado ao hospital.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da EPR, concessionária responsável pela administração da rodovia, prestaram atendimento no local e realizaram os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.