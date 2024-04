Parte do Paraná está sob alerta amarelo para perigo potencial de tempestades, a partir deste sábado (13) até a terça-feira (16). O aviso para temporais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou às 10h deste sábado e segue durante quatro dias, até às 18h de terça-feira.

A previsão do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o instituto.

Alerta amarelo para temporais

No Paraná, as áreas que podem ser afetaadas são: Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste. Além disso, o alerta amarelo abrange praticamente toda Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Alerta laranja para ventos no Litoral

O Inmet também emitiu um alerta laranja, de perigo, devido aos ventos costeiros no Litoral do Paraná. Segundo o Instituto, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O aviso começou às 10h deste sábado e vai até às 18h de terça-feira.