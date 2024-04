Um jovem de 16 anos, morador de Cornélio Procópio, está desaparecido desde o início da tarde deste sábado (13) após ter sido arrastado pela correnteza do Rio das Cinzas, na zona rural de Bandeirantes.

Segundo informações, o jovem estava brincando na água junto com a mãe, irmã e tio, quando foi levado pela correnteza. As buscas foram iniciadas por volta das 14h30 por equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e ainda seguem em andamento.

De acordo com os socorristas, a região onde o jovem desapareceu é conhecida por suas correntes fortes e já foi palco de outros acidentes. As buscas estão sendo concentradas nas margens do rio e com mergulhadores.

A família da vítima acompanha os trabalhos dos bombeiros.