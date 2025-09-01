O Paraná enfrenta nesta segunda-feira (1º) um cenário marcado por instabilidade e risco de tempestades, com alerta amarelo em diversas regiões do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso, rajadas de vento podem chegar a 60 km/h.

No litoral paranaense, a previsão é de pancadas de chuva provocadas pela infiltração marítima, com maior nebulosidade e tempo fechado ao longo do dia.

No oeste do estado, áreas de instabilidade avançam com o avançar de uma nova frente fria pelo Sul, podendo gerar chuva moderada a forte em alguns momentos, de acordo com o Climatempo.

Já no sul paranaense, o tempo será mais ameno, enquanto no norte do estado o calor predomina, com temperaturas elevadas durante a tarde. A umidade relativa do ar nesta região pode chegar a 30%, caracterizando situação de atenção para o tempo seco.

Veja as regiões do Paraná em alerta amarelo para tempestade