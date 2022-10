Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três equipes formadas por alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Ciência da Computação do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes da UENP conquistaram os primeiros lugares da Hackathon, maratona de soluções realizada durante a GeniusCon 2022. Nessa edição, a competição teve como foco e finalidade o conhecimento e identificação de tecnologias, ferramentas e soluções para melhor atender as necessidades e dificuldades da cadeia produtiva do agro.

A equipe Garage Sprint Code, com mentoria do professor André Luís Andrade Menolli, alcançou o 1ª lugar na modalidade. Chamado AgroLug, o projeto vencedor da Genius Hackathon teve como finalidade solucionar o problema de locação de máquinas agrícolas e melhorar a busca de prestação de serviço local, a fim de unir a comunidade de agricultores da região. O primeiro lugar recebeu como prêmio o valor de R$1.500,00.

De acordo com João Lorenzo Malutta Haidar, estudante de Computação e participante da equipe que levou o primeiro lugar, a experiência foi enriquecedora. “A sensação de ser finalista é uma mistura de emoções, felicidade, apreensão… Passava o terceiro, segundo lugar e nada do nosso grupo. Foi um baque quando ganhamos”, partilha.

Não é primeira vez que o grupo participa da feira, comenta João. “Alguns participantes da nossa equipe já participaram em outras edições. Tínhamos acabado de sair do Hackathon, começou outro e deu tudo certo, ainda bem!”, celebra o participante. João ainda comenta sobre a importância do projeto. “A tecnologia e o agro precisam estar vinculados, precisam andar juntos!”

A equipe PET 2 levou o 2ª lugar na competição com o projeto de um biofertilizante criado a partir de riso bactérias, a fim de substituir o uso de agroquímicos na produção agrícola, principalmente de soja. Ana Carolina Bianchi, 22 anos, estudante do curso de Ciências Biológicas e participante da equipe comemorou a segunda colocação. “Eu não esperava, não esperava! Estou muito feliz, estou muito grata por essa equipe maravilhosa que me acompanhou”.

Ana participou pela primeira vez da GeniusCon e destacou a organização do evento. “Foi muito bacana, porque eu nunca tinha participado, não tinha ideia de como funcionaria. Achei muito desafiador ao mesmo tempo que tivemos muito suporte. Gostei muito do evento, quero vir mais vezes”, disse. O segundo lugar recebeu o prêmio no valor de R$1.000,00.

A equipe PET 1, que teve mentoria da professora Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho, alcançou a 3ª colocação na modalidade com o desenvolvimento de um projeto de produção de biomassa derivada da produção agropecuária. Segundo Pedro Henrique Weinert, estudante de Agronomia e participante da equipe, a experiência foi desafiadora.

“Foram três dias de muita correria, pouco sono e muito café. Foi um absurdo, foi totalmente imersivo”, relata. “A alegria de ter ganhado em terceiro lugar é imensurável. A gente não tá acreditando que aconteceu mesmo! Primeiro, porque foi uma surpresa pra gente saber que iríamos participar, foi em cima da hora com a nossa orientadora nos incentivando. Alcançar o terceiro lugar aqui ainda é uma experiência e tanto. Foi diferente de qualquer outra coisa que eu tenha participado”, destaca o estudante. O grupo recebeu o prêmio de R$500,00.

GeniusCon

Durante os dias 5, 6 e 7 de outubro, a UENP participou da 7ª edição da maior feira de inovação do Norte Pioneiro, a GeniusCon, através de palestras e exposições. A Universidade esteve presente, também, em diversas modalidades do evento, inclusive na mentoria e planejamento da Genius Hackathon.

Além das equipes vencedoras, mais duas equipes formadas por alunos da UENP foram selecionadas para a final da modalidade. A equipe Manto do Timão foi uma das finalistas, apresentando como proposta um projeto de sistema automatizado para o controle de umidade e temperatura em cultura de melancias. A equipe Chembio, orientada pelo professor Luiz Guilherme Sachs, esteve presente com o projeto de teste para detecção da presença de inibidor de tripsina em rações. Também esteve presente a equipe Precision Earth, orientada pelo professor Oriel Tiago Kolln, que consiste em um protótipo dosador de fertilizantes.