Até o momento são 4.392 pessoas diretamente afetadas, 428 casas danificadas, 100 desabrigados, 1.149 desalojados e duas crianças desaparecidas em Pato Branco. Até o início da manhã desta quarta-feira (12), as crianças de oito meses e seis anos ainda não haviam sido localizadas. Os pais, que também estavam no carro que caiu em um córrego, conseguiram escapar. O acidente foi na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

As cidades com pessoas mais afetadas pelos temporais são Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste e Pato Branco. Não há registros de mortos e feridos. até este último balanço da Defesa Civil.

Segundo o Simepar, no decorrer da noite desta terça as chuvas perderam força sobre grande parte do Estado. No entanto, em algumas regiões ainda seguem ocorrendo, associadas a algumas descargas atmosféricas, como na divisa com o Mato Grosso do Sul e no Litoral.