Centenas de famílias comparecerem à Praça Nossa Senhora de Salete na noite desta quarta-feira (27) para acompanhar o lançamento oficial da programação do Verão Maior Paraná 2024/2025. Acompanhados de muitas crianças, os pais aprovaram a forma encontrada pelo Governo do Estado para divulgação dos artistas nacionais que se apresentarão nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná, cuja divulgação dos principais nomes foi feita em um show de luzes com drones.

O consultor de negócios Kauan Richter, de 35 anos, surpreendeu-se com a apresentação de 600 drones que apresentou as atrações musicais do Verão Maior Paraná, como Titãs, Jota Quest, Michel Teló, Sorriso Maroto e outros. “A gente só tinha visto esse tipo de apresentação pela TV e agora poder ver de pertinho as imagens se formando é outra história”, contou. “Eu acho que vai ser um verão com muitas opções para fazer. Vamos descer para acompanhar os Titãs e o César Menotti & Fabiano”, revelou Kauna, fazendo referência a duas atrações já confirmadas.

Outra que estava empolgada era a administradora Daniele Tomazi, 43 anos, que aproveitou para trazer a família inteira para curtir um piquenique na praça em frente ao Palácio Iguaçu e curtir o show de luzes. “As crianças curtiram bastante os adultos aproveitaram junto”, disse. “Foi fantástico poder proporcionar isso para elas, de forma gratuita ainda. Achei fantástico”, acrescentou, revelando que vai se programar com a família para tentar curtir alguns shows de sertanejo e pagode no Litoral.

Para Rafael Santiago, 36 anos, que é servidor público, a programação da temporada 2024/2025 está ainda melhor do que a da edição anterior. “É uma ótima oportunidade para divulgar o nosso Litoral e incentivar o turismo no nosso Estado. Teremos vários shows de pagode e sertanejo, que são os ritmos que estão em alta hoje em dia e que, com certeza, vão lotar as nossas praias”, comentou.

Outra que também vai curtir os artistas do pagode, como Alexandre Pires, Péricles e Sorriso Maroto, é a técnica de enfermagem Débora Francis, 26 anos. “Com certeza eu quero descer a serra para curtir. O que tiver de pagode a gente vai estar lá para aproveitar”, afirmou.

Já o biomédico Vinicius Góes, 38 anos, pretende comparecer aos shows dos Titãs e do Jota Quest e aprovou a forma como as atrações foram reveladas. “Achei muito interessante, especialmente para a criançada, mas nós que somos adultos também pudemos curtir. Com drones assim é a primeira vez que eu vi”, disse.

ESPETÁCULO – Foram 600 drones, em um espetáculo de cerca de 10 minutos, sincronizado a mais de 100 metros de altura e com mais de 200 metros de largura. Em um show de luzes, foram projetados os nomes dos principais artistas do calendário de apresentações, como Michel Teló, Sorriso Maroto, Titãs, Jota Quest, Alexandre Pires e Péricles.

Os shows acontecerão ao longo de sete finais de semana, entre 10 de janeiro e 22 de fevereiro. A expectativa é de público recorde, superior a 1 milhão de pessoas que prestigiou os shows da edição passada.

As apresentações acontecerão nas arenas que serão montadas nas areias das praias de Matinhos e Pontal do Paraná. Neste ano, as estruturas serão ainda maiores e mais bem equipadas, com mais telões ao longo da praia para o público curtir os shows com conforto.