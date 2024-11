Com o céu iluminado por mais de 600 drones, o Governo do Estado deu o pontapé inicial para a maior edição da história do Verão Maior Paraná. A temporada vai contar com shows gratuitos de artistas nacionais, além de uma agenda repleta de atividades esportivas e recreativas. A cerimônia de lançamento, que aconteceu nesta quarta-feira (27), contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Com a programação, o Paraná se consolida como um dos principais destinos do verão brasileiro. Na temporada passada, cerca de 4 milhões de turistas visitaram o Litoral e as praias de água doce do Noroeste do Estado, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Ao todo, serão investidos mais de R$ 150 milhões no Verão Maior Paraná 2024/2025, com recursos do Estado e de empresas apoiadoras.

“É um orgulho que o Paraná esteja definitivamente na rota do turismo de verão. Como um todo, já somos um dos estados que mais cresce no turismo, mas especialmente neste momento do ano, em que temos uma série de grandes shows e de atividades esportivas programadas para toda a família”, afirmou o governador.

A expectativa é de que aumento no movimento de turistas também impacte no desenvolvimento econômico regional. “Já estamos com os hotéis e pousadas lotadas, muitas casas sendo alugadas, impulsionando a economia do Paraná. Tudo isso porque estamos entregando aos paranaenses e turistas de fora do Estado um verão muito bem organizado e seguro”, disse Ratinho Junior.

No verão passado, o movimento gerou um incremento de R$ 107,6 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, segundo a estimativa do Ipardes, com aproximadamente 1,4 mil postos de trabalho gerados.

ESPETÁCULO – A programação do Verão Maior Paraná 2024/2025 foi apresentada pelo maior show de drones da história do Paraná, com os equipamentos revelando nos céus de Curitiba os nomes dos artistas que se apresentarão ao longo da temporada.

Foram 600 drones, em um espetáculo de cerca de 10 minutos, sincronizado a mais de 100 metros de altura e com mais de 200 metros de largura. Em um show de luzes, foram projetados no céu de Curitiba os nomes dos principais artistas do calendário de apresentações, como Michel Teló, Sorriso Maroto, Titãs, Jota Quest, Alexandre Pires e Péricles.

“Um show de drones como este é inédito e é uma demonstração do que vai acontecer no nosso litoral, com uma programação completa para todos os gostos e todas as idades”, disse o vice-governador Darci Piana.

Os shows com os artistas acontecem ao longo de sete finais de semana, entre 10 de janeiro e 22 de fevereiro. A expectativa é de público recorde, superior a 1 milhão de pessoas que prestigiou os shows da edição passada.

ESTRUTURA – As apresentações acontecerão nas arenas que serão montadas em Matinhos e em Pontal do Paraná. Neste ano, as estruturas serão ainda maiores e mais bem equipadas, com mais telões ao longo da praia para o público curtir os shows com conforto.

“É o maior verão do Brasil, com a programação mais completa de todo o País. O papel do Estado é este: dar conforto, tranquilidade, lazer e segurança para quem quiser curtir o verão no Paraná”, disse o secretário de Esportes, Hélio Wirbiski.

As praias do Litoral e do Noroeste também terão arenas recreativas e mais de 300 profissionais treinados pelas equipes da Secretaria de Esportes para atender à população.

Estão programadas atividades e competições esportivas, aulas de ginástica, dança, gincanas, caminhadas e recreação infantil, além de exposições e ações itinerantes das secretarias estaduais.

É um trabalho de meses, integrado entre todas as áreas do governo, que teve como resultado uma programação linda. Além dos grandes shows, teremos apresentações de artistas locais e uma série de outras atividades culturais para todos os públicos”, disse a secretária de Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

INVESTIMENTOS – O investimento em uma programação de lazer completa para o verão complementa uma série de aportes que o Governo do Estado tem feito no Litoral do Estado, visando a valorização e a estruturação da região.

Nos últimos anos, os municípios litorâneos receberam o maior pacote de investimentos da história, com obras como a Ponte de Guaratuba, as revitalizações das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná e a duplicação da PR-412 entre Guaratuba e Garuva, por exemplo.

Como resultado disso, o Paraná também entrou no roteiro de grandes cruzeiros, com paradas em Paranaguá e Ilha do Mel. Em 2023 e 2024, mais de 24 mil pessoas embarcaram, desembarcaram ou passearam no Litoral do Paraná em navios de turista.

No Noroeste, as orlas e balneários também foram revitalizados ao longo dos rios Paraná e Paranapanema. Cidades como Porto Rico, Icaraíma, São Pedro do Paraná, Altônia e Nova Londrina estão recebendo melhorias significativas em infraestrutura, como pavimentação, acessos, calçadões e iluminação, tornando as áreas mais atrativas para o turismo náutico e de natureza.