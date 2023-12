O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta sexta-feira (8) o Hospital Regional de Cornélio Procópio, na região Norte do Paraná. A unidade hospitalar, que deve atender diretamente 230 mil pessoas de 21 municípios da região, recebeu R$ 16,4 milhões do Governo do Estado para aquisição de equipamentos e aparelhos hospitalares.

Além dos investimentos na estruturação do hospital, o Governo do Estado vai repassar mensalmente R$ 800 mil para custeio da unidade, que começa a atender os primeiros pacientes para triagem já na próxima semana.

Segundo o governador Ratinho Junior, a inauguração do hospital reafirma o compromisso da gestão estadual em descentralizar o atendimento e os equipamentos de saúde do Paraná.

“Esse é mais um hospital entregue aos paranaenses para fortalecer a saúde regional. Queremos aproximar o atendimento da população, para que ninguém mais precise viajar longas distâncias para fazer uma consulta ou uma cirurgia. Investimos mais de R$ 16 milhões em equipamentos para que esta unidade tenha à disposição tudo que há de mais moderno no atendimento aos pacientes do Norte Pioneiro”, afirmou.

A construção do hospital, que ocupa uma área de 6,7 mil metros quadrados, foi realizada por meio de um convênio com a prefeitura e o governo federal, que repassou R$ 12 milhões ao município para a obra. A unidade conta com 118 leitos, sendo 87 deles de internação e 31 leitos de apoio, divididos entre UTI adulto, Unidade de Internação Pediátrica, Centro Cirúrgico e Pronto Atendimento.

“Além desta estrutura que está instalada, já estamos trabalhando para uma ampliação futura de mais 30 leitos. O nosso compromisso é ter hospitais regionais de grande porte para atender a população de todo o Estado”, disse o governador.

A inauguração se soma a um grande pacote de investimentos em saúde que vem sendo feito feitos pelo Governo do Estado. Na quarta-feira (6), o governador Ratinho Junior anunciou um repasse de cerca de R$ 1 bilhão para compra de ambulâncias, veículos, equipamentos e novas unidades de saúde para diversos municípios do Estado.

A unidade conta com 118 leitos, sendo 87 deles de internação e 31 leitos de apoio. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

REFERÊNCIA REGIONAL – A unidade vai atender diretamente os municípios da 18ª Regional de Saúde. São eles: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí.

Indiretamente, no entanto, a melhoria na oferta de saúde da região vai impactar também o atendimento dos moradores das 17ª e 19ª regionais, que abrange 43 municípios e uma população de mais de 1,3 milhão de pessoas.

“Esta unidade vai ajudar a desafogar os atendimentos de toda a região. Até hoje, por exemplo, muitas cirurgias de vesícula ou de hérnia de pacientes aqui da região precisaram ser feitas em Curitiba ou Região Metropolitana. Agora estes pacientes podem resolver estas questões aqui, perto de suas casas”, afirmou Beto Preto.

De acordo com o prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche, o hospital era uma demanda antiga dos moradores da cidade. “É um sonho que começou há mais de dez anos, que foi construído a muitas mãos, e hoje se torna realidade. O Governo do Estado foi muito sensível em investir neste hospital para se tornar uma referência na região, podendo atender toda demanda de procedimentos de baixa e média complexidade de Cornélio Procópio”, afirmou.

O hospital vai realizar atendimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, inicialmente focando em ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular e urologia.

A gestão ficará a cargo da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo (SP), que venceu a concorrência para administrar a unidade. “Já estamos com 80 profissionais contratados para iniciar este atendimento, dando prioridade para as cirurgias eletivas”, afirmou o diretor-superintendente da empresa gestora do hospital, Edson Aguiar Júnior.

Os atendimentos vão acontecer principalmente via Sistema Único de Saúde (SUS), com remuneração tripartite, ou seja, recebendo verbas dos governos municipal, estadual e federal. A regulação dos atendimentos nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral, urologia e vascular periférico será feita via central de leitos da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

HOMENAGEM – No evento, o governador Ratinho Junior também foi homenageado pelos alunos do 3º Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio com uma medalha pelo apoio prestado à educação local.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na inauguração do hospital o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; os deputados estaduais Cloara Pinheiro, Tercilio Turini, Alexandre Curi, Cobra Repórter e Luiz Cláudio Romanelli; o presidente da Associação de Municípios do Paraná e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos; e outras autoridades da região.