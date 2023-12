Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, registrado na noite de quarta-feira (7), na rodovia PR-092, em Wenceslau Braz, deixou uma pessoa ferida e um homem preso.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 19h30, no km 250, no trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

A condutora de uma motocicleta, com placa de Wenceslau Braz, foi encaminhada ao Pronto-Socorro do município com ferimentos leves. Já o condutor do carro envolvido no acidente, Ford Fiesta, com placas de Tomazina, não se feriu.

A PRE informou que o condutor do Fiesta, de 35 anos, apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local do acidente. Ele foi abordado por familiares da condutora da motocicleta, no bairro Santa Madalena, e levado de volta à rodovia.

No local, o homem foi submetido ao teste do ‘bafômetro’, que resultou em 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.