Neste sábado, dia 29, às 20h, o Teatro CAT, em Jacarezinho, recebe o espetáculo Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, com entrada gratuita. A peça retorna aos palcos da cidade após sessões lotadas em 2023 e 2024.

Agora, pela primeira vez no palco italiano do teatro, a tragicomédia também será apresentada na segunda-feira, dia 31, às 15h, com recursos de acessibilidade como interpretação em Libras e audiodescrição — garantindo, pela primeira vez, acessibilidade comunicacional plena em um espetáculo teatral em Jacarezinho.

Após as apresentações na cidade a montagem embarca para o Rio de Janeiro, onde foi convidado a integrar o 15º. Encontro Internacional de Palhaçaria Anjos do Picadeiro.

MARQUES DOS REIS

Para moradores do distrito de Marques dos Reis, em Jacarezinho, haverá um ônibus gratuito que levará ao teatro neste sábado. Para garantir a vaga basta procurar a UBS de Marques ou pelo whatsapp 043 99151-1502.

SOBRE A PEÇA

Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, da Humatriz Teatro (Jacarezinho/PR), é um espetáculo de palhaçaria voltado para jovens e adultos. A montagem é fruto do encontro inédito de duas grandes referências da palhaçaria feminina no Brasil: Adelvane Néia, de 62 anos, natural de Jacarezinho, e Silvia Leblon, de 75 anos, da capital paulista.

Com mais de três décadas de carreira, Silvia e Adelvane dividem o palco pela primeira vez em uma obra teatral com dramaturgia original escrita especialmente para elas, assinada pela diretora paulistana Rhena de Faria.

SINOPSE

Em uma fatídica apresentação ao público, Spirulina (Silvia Leblon) interpreta o seu desfalecimento com tanta veracidade que a Morte acredita e vem buscá-la. Cabe à sua parceira de cena Margarida (Adelvane Néia) a árdua tarefa de encontrá-la e desenterrá-la para que elas voltem a apresentar seu espetáculo. O problema é que esta não é a única versão dos fatos. Spirulina tem uma versão bem diferente do que realmente aconteceu naquela noite.

“Mortes Ardentes, Paixões Enterradas” emerge das sombras e traz para a luz de seus holofotes valores como a amizade e o poder de ressurreição que a arte tem na vida de cada artista. Um espetáculo que aborda temas difíceis, como velhice, insanidade e morte, com ternura, amor e esperança.

REALIZAÇÃO

As apresentações fazem parte de programação viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, por meio de projeto aprovado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Jacarezinho. A realização é da Humatriz Teatro, com produção da CNX Produções. O projeto conta com o apoio da AJADAVI — Associação Jacarezinhense de Atendimento ao Deficiente Auditivo e Visual — e da ASO — Associação Amigos dos Surdos de Ourinhos.

SERVIÇO

Espetáculo: Mortes Ardentes, Paixões Enterradas

Datas:

Sábado, 29/03, às 20h

Segunda-feira, 31/03, às 15h (com Libras e audiodescrição)

Local: Teatro CAT – Jacarezinho/PR

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: 10 anos

Ficha técnica:

Atrizes: Adelvane Néia e Silvia Leblon

Direção e Dramaturgia: Rhena de Faria

Direção Musical e Trilha Sonora: Tonho Costa

Contrarregragem Cênica: Thamires Teixeira

Operação de Som: Gabriele Christine

Operação de Luz: Neguitim (Aparecido dos Anjos)

Produção: CNX – Gabriele Christine e Renan Bonito

Apoio: Mavi Leal

Intérpretes de Libras: Lilian Burani e Gislaine Lima

Audiodescrição: Barbara Sinibaldi (ASO)

Texto Audiodescrição: Camila Vidigal

Consultoria em Audiodescrição: Anderson Martins

Realização: Humatriz Teatro