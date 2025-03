Nesta quarta-feira (36/03), durante Operação de Combate ao Crime nas Rodovias na PR-986 em Rolândia, policiais militares rodoviários estaduais do grupo de Operações com Cães deram ordem de parada a um ônibus da linha guaira/rio claro SP.

Durante o emprego do cão de faro ÁRIUS no setor de passageiros do ônibus houve a indicação positiva nas pernas de uma passageira de 24 anos natural de Sete Quedas MS.

Ao ser indagada da suspeição a mesma afirmou estar transportando droga análoga ao haxixe em volta das suas pernas. Após o apoio de uma policial feminina do 15⁰ BPM foi possível constatar as substâncias ilícitas sendo dado voz de prisão a mesma.

A autora informou que pegou a droga em sua cidade e levaria a mesma até Americana SP pelo valor de três mil reais pelo transporte.

A autora presa junto com a droga foram encaminhadas a Polícia Civil de Rolândia para providências.

▶️ Resultados:

– Uma mulher presa por tráfico;

– *3,1kg de Haxixe* tipo Dry Marroquino avaliado em mais de R$ 90.000,00

