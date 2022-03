Escutar esta notícia Escutar esta notícia

ATENÇÃO: O MUTIRÃO CONTRA A DENGUE É NESTE SÁBADO

Em virtude do aumento expressivo do índice de incidência do mosquito aedes aegypti em Jacarezinho, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu antecipar o Mutirão de Limpeza para este sábado próximo, dia 19 de março.

Bairros nos quais será realizado o mutirão no dia 19:

Parque Bela Vista, Vila São Pedro, Vila Scyllas, Scyllas Peixoto, Vila Maria, Dom Pedro Filipak, Jardim João Afonso, Vila Rondon, Parque Bela Vista, Jardim São Francisco, Jardim Alvorada, Jardim Alves, Centro, Jardim América, Jardim Paraíso e Vila Aggeo.

ATENÇÃO: A ENTREGA DOS SACOS DE LIXO JÁ ESTÁ SENDO FEITA. NAS CASAS FECHADAS ESTÃO SENDO COLOCADOS NAS CAIXAS DE CORREIO OU NOS PORTÕES.

GUARDE ESSES SACOS PARA O MUTIRÃO.

Lembrando: o Combate à Dengue é um Dever de Todos!

Vamos todos participar. É dia 19 de março, sábado, no período da manhã – das 7 às 11h30.