O autor do ataque no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto na cela onde estava detido, na madrugada desta quarta-feira (21). O rapaz, que atirou e matou dois estudantes na manhã da última segunda-feira (19), estava preso na Casa de Custódia de Londrina, na região sul da cidade.

De acordo com informações preliminares, o jovem, de 21 anos, foi encontrado com um fio enrolado no pescoço. A principal suspeita é que o rapaz tenha tirado a própria vida.

Uma ambulância do Samu foi acionada no local, mas o jovem já estava sem vida.

No ataque a escola de Cambé, os estudantes Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16, foram baleados e não resistiram.