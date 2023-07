Escutar esta notícia Escutar esta notícia

63º edição do Baile do Texas ocorreu no último sábado (15/07) no recinto do Centro de Eventos de Jacarezinho-PR.

O tradicional baile foi marcado por muita dança, diversão entre o público presente.

A festa foi animada pela dupla sertaneja João Fernando & Sorocaba.

Parabéns aos organizadores do evento pela linda festa.

Fotos: Juliana Fotografia portaltanacidade.com e Redes Sociais