Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma bebê “apressadinha” nasceu dentro da ambulância do Samu, na madrugada deste sábado (29), em Rolândia, norte do Paraná. Grávida de 34 semanas, Daniela acionou a equipe às 3h15 quando percebeu que estava em trabalho de parto. A gravidez era de alto risco.

A mãe estava em trabalho de parto ativo e o Samu deslocou com a paciente para o Hospital Universitário de Londrina. Mas a pequena Helena estava com pressa de vir ao mundo e não deu para esperar. O parto foi feito pela equipe de plantão do Samu dentro da ambulância mesmo, durante o trajeto.

A mãe e a bebê estão no HU de Londrina e passam bem, segundo a publicação da Prefeitura de Rolândia, que desejou saúde às duas.

O parto foi feito pela médica Alexandra Neuba, enfermeira Bruna Luiza Dutra de Melo e o condutor Mario Augusto Gomes.