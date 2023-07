Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus com 32 ocupantes, sendo 30 passageiros e dois motoristas, teve uma pane no sistema de freios e usou a área de escape da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, para evitar uma tragédia. A área de escape da concessionária Arteris Litoral Sul fica na altura do Km 667,3 da rodovia e a situação foi registrada por câmeras de segurança [veja no carrossel] na noite deste sábado (29), às 20h43.

Segundo a Arteris, o ônibus saiu da cidade de Iguatu, no Ceará, e tinha como destino a cidade de Ituporanga, em Santa Catarina. O coletivo estava na pista sentido Santa Catarina.

O ônibus entrou 45 metros no dispositivo de segurança. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.