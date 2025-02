O litoral paranaense viveu mais um momento inesquecível na tarde deste domingo (9), com a apresentação do cantor Michel Teló no Verão Maior Paraná. Mais de 78 mil pessoas foram conferir a apresentação, que teve um gostinho especial: Teló nasceu no Paraná, na cidade de Medianeira, e graças ao sucesso “Ai, se eu te pego”, lançado em 2011, ficou conhecido mundialmente.

O hit, que é a terceira música brasileira mais tocada na história do YouTube, com 1,2 bilhão de exibições, abriu o show e foi cantado em coro pela multidão que estava na praia de Caiobá, assim como os sucessos “Berá Berê”, “Humilde Residência”, “Fugidinha” e “Ei Psiu Beijo Me Liga”. Ao todo, foram duas horas de show, que fizeram jus aos 20 anos de carreira do cantor.

Michel Teló disse que é sempre uma emoção tocar nos palcos do Estado. “Estou voltando de férias hoje e nada melhor do que tocar em casa, bicho do Paraná que sou. Sempre sou muito bem acolhido aqui, com muito carinho do público e muito amor de todos. O negócio é transformar essa praia em um grande bailão, como nos velhos tempos”, afirmou.

Michel também disse que foi uma honra fazer parte da programação de grandes shows gratuitos do Verão Maior Paraná. “Desde janeiro eu tenho visto muitos amigos meus vindo tocar aqui, o que fez crescer a minha expectativa. A gente vê que está fazendo muito sucesso e que a estrutura está fantástica. É difícil a gente ver uma programação de shows como esta”, disse.

Além de apresentar seus maiores sucessos, Michel também levantou a multidão ao chamar a Banda da Polícia Militar do Paraná para dar uma palhinha com ele no palco. O grupo, que conquistou as redes sociais e o público do Litoral pela qualidade musical e carisma, cantou “Evidências” e “Nuvem de Lágrimas” com o artista.

EXPECTATIVA– A apresentação era uma das mais aguardadas da programação de shows do Verão Maior Paraná. “No começo da temporada eu fiz uma lista dos shows que eu queria ir, e o show do Michel Teló estava no topo dessa lista. Era o que eu mais estava esperando”, disse Rayssa Baolka, que está no Litoral curtindo vários shows da temporada desde o início de janeiro.

Para Meri Baolka, mãe de Rayssa, a estrutura dos shows está superando as expectativas. “Está valendo muito a pena vir aos shows. Já viemos a vários e a estrutura é melhor do que aquela que vemos em shows pagos. Tem agradado bastante”, afirmou.

Além de atrair turistas para o Litoral, os shows estão agradando os moradores da região, que prestigiam em peso as apresentações do Verão Maior Paraná. Beatriz Gonçalves, de Pontal do Paraná, disse que vai a todos os shows que pode.

“Vim a vários. Fiquei 11 horas esperando o show do Luan Santana, por exemplo, e agora estou desde cedo aqui para ver o Michel Teló. Acompanho ele desde que eu era criança, quando ele tocava na antiga banda dele. Enfim, a programação está ótima. A cada show eu me surpreendo mais”, disse Beatriz.

A apresentação de Teló encerrou o quinto fim de semana de grandes shows do Verão Maior Paraná, que já ultrapassam de 1,3 milhão de espectadores. Na sexta-feira (7), a dupla João Bosco & Vinícius abriu os trabalhos em Matinhos para um público de 36 mil pessoas, enquanto Felipe Araújo reuniu 18 mil fãs em Pontal do Paraná. No sábado (8), Zezé Di Camargo & Luciano emocionaram aproximadamente 119 mil pessoas em Matinhos, enquanto Cezar & Paulinho e Thiago Carvalho cantaram para um público de 27 mil veranistas em Pontal do Paraná.

Praias cheias são destaque dos shows do Verão Maior Paraná. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

AGENDA– No próximo fim de semana, o penúltimo de grandes shows no Litoral, as apresentações começam na sexta-feira (14), com Clayton e Romário em Matinhos, enquanto Eduardo Costa comanda a festa em Pontal do Paraná. No sábado (15), Eduardo sobe ao palco do Verão Maior Paraná pela segunda vez, em Matinhos, enquanto os sertanejos Rio Negro & Solimões soltam a voz em Ponta do Paraná.

Depois, o Verão Maior Paraná ainda recebe shows de Titãs, Fernando & Sorocaba, Rick & Renner e George Henrique & Rodrigo, encerrando a maior programação de shows nacionais gratuitos da história do Litoral do Estado.

VERÃO MAIOR PARANÁ– A programação completa do Verão Maior Paraná está disponível no site exclusivo do Governo do Estado, o pr.gov.br/verao . Ao todo, serão 33 shows nacionais gratuitos nas praias do Litoral paranaense e na região Noroeste, além de uma grande agenda esportiva e de lazer.