Na madrugada de sábado (8), um casal realizou pichação na fachada de estabelecimento comercial com ofensas a um policial militar, em Santo Antônio da Platina/PR.

Foram realizadas diligências por policiais militares para identificação dos envolvidos, sendo identificados um casal (homem de 22 anos e mulher de 20 anos).

O suspeitos foram ouvidos pelo delegado na tarde desta segunda-feira (10) e confessaram serem os autores do fato, alegando que cometeram um erro e negaram estar envolvidos com o crime organizado e que irão se desculpar com o policial militar ofendido.

Pelo delegado foi instaurado Termo Circunstanciado considerando o cometimento dos crimes de pichação (artigo 65 da Lei 9.605/98) e injúria contra funcionário público (artigo 140 e 141 do Código Penal).