Na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, a Diocese de Jacarezinho, Paraná, uniu-se em oração pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido no início do dia. Dom Antônio Bras Benevente, Bispo da Diocese, presidiu a Missa em Sufrágio pela alma do pontífice, que teve início às 12h na Catedral Diocesana.

A celebração contou com a presença do Pároco da Catedral, Pe. Luiz Fernando, e do Pe. Valnei, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no Parque Bela Vista, em Jacarezinho. Também liturgia o Diácono Eduardo Fragatti e o Seminarista Pedro, que auxiliaram nos ritos da Santa Missa.

Durante a celebração, os fiéis expressaram sua gratidão ao Papa Francisco, reconhecendo sua dedicação à Igreja e ao serviço dos mais necessitados. A missa foi marcada por momentos de profunda emoção e reflexão, destacando o legado de humildade e compaixão deixado pelo pontífice.

Obrigado, Papa Francisco, por tudo que fez pela nossa Igreja! Sua memória permanecerá viva nos corações dos fiéis.