O Vaticano confirmou que a causa da morte do papa Francisco foi um um acidente vascular cerebral (AVC), seguido por coma e colapso cardiovascular irreversível.

O relatório de óbito foi assinado professor Andrea Arcangeli, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.

A morte foi constatada por meio de registro eletrocardiotanatográfico, método que identifica o momento exato da parada cardíaca (7h35 no horário local; 2h35 no horário de Brasília).

O documento também informa que o papa apresentava histórico clínico de insuficiência respiratória aguda, pneumonia multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

“Declaro que as causas da morte, segundo meu conhecimento e consciência, são aquelas indicadas acima”, afirmou Arcangeli no relatório.

Trajetória do papa Francisco

Francisco foi o primeiro papa sul-americano(Foto: Instagram/franciscus)

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, cresceu em um ambiente de fé católica e valores familiares sólidos. Antes de ingressar na vida religiosa, estudou química e trabalhou brevemente como técnico químico, demonstrando uma vida intelectual desde jovem.

A vocação religiosa se manifestou na juventude, o que levou a entrar na Companhia de Jesus em 1958. Após a ordenação sacerdotal em 1969, Jorge Bergoglio se destacou pelo carisma e compromisso com as pessoas de classe mais baixa, valores que marcariam a trajetória dentro da Igreja Católica.

Argentino foi primeiro sumo pontífice sul-americano

Papa Francisco teve um quadro gravíssimo de pneumonia no início do ano (Foto: reprodução / Vaticano)

Em 13 de março de 2013, após a renúncia do papa Bento XVI, Jorge Mario Bergoglio foi eleito o 266º papa da Igreja Católica. A escolha foi histórica por diversos motivos: além de ser o primeiro pontífice latino-americano, ele também foi o primeiro jesuíta a assumir o cargo e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da humildade e do compromisso com os mais necessitados.

Desde o início do pontificado, papa Francisco adotou um estilo simples e acessível. O líder da igreja católica dispensou muitas formalidades do Vaticano, optando por residir na Casa Santa Marta, em vez do tradicional Palácio Apostólico. A mensagem central sempre esteve focada na misericórdia, na justiça social e na necessidade de uma Igreja mais próxima dos fiéis.

*com informações da Agência Brasil