A Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Paraná (PCPR), plataforma digital desenvolvida pela Celepar, acumula mais de 1,2 milhão de registros desde 2019 – apenas de janeiro do ano passado a agosto deste ano foram 268 mil. Esse sistema, utilizado para o registro de boletins de ocorrência (BOs) pela internet, tem facilitado o acesso dos paranaenses à segurança pública e aumentado a eficiência dos atendimentos da PCPR.

A Delegacia Eletrônica da PCPR é um dos 65 sistemas mantidos pela Celepar para a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e permite o registro de ocorrências sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia física. Isso representa economia de tempo para o cidadão e alívio no volume de atendimentos presenciais nas unidades da PCPR, permitindo que os agentes foquem em sua atividade fim.

O delegado José Barreto, chefe da Delegacia Eletrônica, destaca a importância dessa ferramenta e da adesão da população ao sistema para a otimização dos recursos humanos da corporação. “Devido à grande demanda, são necessários muitos policiais para o setor de atendimento, mas, com este sistema, muitos BOs são registrados online. Isso diminui a carga de trabalho nesta área, possibilitando o remanejamento para o setor de investigação e aumentando a efetividade da atividade investigativa”, disse.

COMO FAZER– Para registrar o boletim de ocorrência on-line os cidadãos podem acessar o site da Polícia Civil do Paraná por meio deste LINK . A ferramenta pode ser utilizada para casos de violência doméstica contra mulher e também ocorrências de menor gravidade, como furtos e perda de documentos.

A plataforma é simples de utilizar e permite o registro diretamente de qualquer lugar. Para crimes mais graves, como homicídios e roubos, é necessário comparecer a uma delegacia.

APRIMORAMENTO– Um novo projeto da Delegacia Eletrônica está em fase de desenvolvimento e visa oferecer uma interface mais intuitiva ao usuário, além de possibilitar o registro de mais naturezas criminais. Também é avaliada a possibilidade da criação de um pré-boletim para crimes mais graves.

As discussões entre a Celepar e a PCPR já acontecem há cerca de um ano e utilizam uma metodologia chamada Sprints de Design, um processo colaborativo em que as equipes trabalham para resolver um problema específico, criam protótipos e testam ideias com o objetivo de validar soluções. Nesses encontros, são identificadas as principais dificuldades dos usuários com o processo atual.

O objetivo é antecipar informações para que, ao chegar na delegacia, o atendimento seja mais ágil. Além disso, estamos trabalhando para melhorar a interface do sistema, tornando-o ainda mais acessível”, explicou Rubens Faria de Brito Filho, analista de sistemas da Celepar.