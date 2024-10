O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), melhorou a sinalização viária da PR-436 em Bandeirantes e Itambaracá, na região do Norte Pioneiro. Os serviços são do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná).

Eles foram realizados no território de Bandeirantes, em trecho de ligação com Santa Amélia e Abatiá, seguindo para o norte até chegar no perímetro urbano de Itambaracá. Foram instaladas tachas refletivas nos bordos da pista, para melhorar principalmente a trafegabilidade noturna, e instaladas mais placas de sinalização vertical, como marcos quilométricos e placas informativas.

Estes trechos da PR-436 estão contemplados no lote 4 do Proseg Paraná, que atende 1.065,45 quilômetros de rodovias da Superintendência Regional Norte do DER/PR, principalmente na região do Norte Pioneiro. O investimento é de R$ 57.655.659,21 para atender toda essa extensão.

O programa realiza reforços da sinalização horizontal, sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança, de acordo com a necessidade de cada trecho, determinada por meio de elaboração de projeto básico de engenharia. O objetivo é reduzir acidentes na malha rodoviária estadual, bem como diminuir a gravidade dos acidentes que ainda acontecerem.

MUNICÍPIOS– Bandeirantes tem mais e 31 mil habitantes e Itambaracá tem quase 6 mil habitantes. Ambos municípios tem uma economia focada principalmente no plantio de cana-de-açúcar, com Bandeirantes se destacando também no setor de indústria, em sua maioria para produção de derivados da cana.