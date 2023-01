Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 já estão disponíveis para consulta. A cobrança começa neste mês de janeiro.

A data de vencimento varia de acordo com o número final da placa do veículo. Os valores podem ser conferidos no Portal IPVA da Secretaria da Fazenda. De acordo com o Governo, o contribuinte não receberá o boleto em casa.

O contribuinte pode pagar o imposto à vista, com 3% de desconto, ou parcelado em cinco vezes sem juros. O imposto pode ser quitado por meio de Guia de Recolhimento ou via PIX.

Neste ano, também é possível pagar com cartão de crédito, em até 12 vezes. Neste caso, há juros.

No portal, o contribuinte acessa outros serviços relacionados ao IPVA, como pedidos de isenção/imunidade, parcelamento, regularização de débitos, além de revisão ou consulta do valor venal.

Confira o calendário para pagamento à vista, conforme o final da placa:

1 e 2 – 19/01/2023

3 e 4 – 20/01/2023

5 e 6 – 23/01/2023

7 e 8 – 24/01/2023

9 e 0 – 25/01/2023

Confira o calendário para pagamento parcelado, conforme o final da placa:

1 e 2 – 19/01, 16/02, 20/03, 17/04, 18/05

3 e 4 – 20/01, 17/02, 21/03, 18/04, 19/05

5 e 6 – 23/01, 22/02, 22/03, 19/04, 22/05

7 e 8 – 24/01, 23/02, 23/03, 20/04, 23/05

9 e 0 – 25/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05