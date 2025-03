O Soldado QPBM Bruno, pertencente à 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) – Norte Pioneiro, conquistou recentemente a certificação nacional de cães de busca e resgate, realizada em Santa Catarina. Sua trajetória no universo da cinotecnia começou ainda durante o curso de formação, motivada por uma postagem no Instagram que destacava o trabalho de um cão de busca da mesma raça de sua cadela, Arya.

Desde então, Bruno se dedicou intensamente ao treinamento canino, buscando conhecimento com profissionais renomados da área, como o Sargento Berzoti, referência na cinotecnia, além de atuar em treinamentos com os canis setoriais de Londrina e Cianorte, ao lado do Sargento Souza Vaz, Sargento Afonso, Cabo Alves, Cabo Jammes e Cabo Renan.

Bruno intensificou os treinamentos de Arya na região de Santo Antônio da Platina, contando também com o suporte de sua equipe durante os plantões, dos Oficiais do Batalhão e do Comandante da Unidade. O empenho resultou na participação no primeiro Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CBRESC), sediado no Paraná na sede do GOST, onde recebeu a certificação para atuar na área.

A consagração desse trabalho veio na certificação nacional realizada em Santa Catarina, onde Arya passou por testes rigorosos de agressividade, obediência, agilidade, direcionamento e busca rural por pessoas vivas, sendo aprovada e certificada pelos árbitros da CONABRESC.

A certificação do Sd QPBM Bruno e da cadela Arya representa um avanço significativo para a 3ª CIBM e reforça o compromisso do Corpo de Bombeiros do Paraná em aprimorar suas capacidades operacionais para o salvamento de vidas.