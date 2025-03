Três homens encapuzados e armados invadiram um velório no Cemitério Municipal de Medianeira, no Oeste do Paraná, e anunciaram assalto, na noite desta quinta-feira (28).

Os criminosos levaram joias, celulares e relógios das pessoas presentes no local e fugiram em um veículo. Os três estavam armados com revólver, pistola e espingarda calibre 12.

Conforme a Polícia Militar do Paraná (PMPR), uma das vítimas conseguiu rastrear um dos celulares roubados, com localização apontada para uma área de mata próxima à trincheira do Costa Oeste.

Equipes realizaram buscas na região, no entanto, até o momento desta reportagem, nem os autores e nem o veículo foram localizados.