O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) participou da reunião de líderes de times de busca e resgate urbanos, que reuniu 36 países, em Belo Horizonte, de segunda a quarta-feira (15 a 17). Do Paraná participaram 12 bombeiros – três oficiais e nove praças, sendo quatro do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e oito da Força-Tarefa Estadual e da Câmara Técnica de Desastres e Salvamento Terrestre.

O encontro foi uma atividade do Grupo Consultivo de Busca e Resgate Urbano (Insarag, na sigla em inglês), uma rede global ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), que padroniza e orienta ações em situações de desastres.

Além da participação inédita no evento, dois bombeiros brasileiros foram selecionados para compor um subgrupo de discussões da entidade, um deles paranaense. Representando o CBMPR, o major Ícaro Gabriel Greinert, comandante do GOST, foi o escolhido para o grupo de Resposta Flexível do Insarag para Enchentes, que também conta com integrantes da Austrália, Inglaterra, Estados Unidos e Chile.

“Levamos 12 bombeiros para que eles pudessem entender o que acontece em nível de mobilização internacional e também para que eles pudessem fazer um intercâmbio com esses bombeiros de fora. Trocar informação, participar de palestras, de subgrupos, é bastante importante”, explicou o major.

Atualmente, há cerca de 60 países com equipes habilitadas para serem requisitadas pela ONU para atuar em cenários de desastres. Para se ter a denominação classificada, a equipe passa por um rigoroso processo de avaliação. “O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná está iniciando as tratativas para termos uma equipe classificada no Brasil. É um processo longo e exige muita revisão de protocolo, compras de materiais, treinamentos específicos. É uma das nossas metas em um futuro próximo”, revelou o comandante do GOST.

O evento foi coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Secretaria Nacional de Defesa e Proteção Civil (Sedec), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Contou também com parceria do governo de Minas Gerais e apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). As próximas edições do Insarag vão ocorrer na Tunísia, em 2025, e na China, em 2026.

EXPERIÊNCIAS– Bombeiros militares do Paraná já participaram de missões internacionais, como as do Canadá e a do Chile , ambas em 2023. O 1º Tenente Bruno Eduardo Da Macena, do 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa, ao lado de bombeiros de outros estados, foi para o Canadá em 21 de julho, onde atuou ativamente na pior temporada de incêndios florestais já registrada no país norte-americano até o seu retorno ao Brasil, em 23 de agosto.

Dois paranaenses também compuseram a força nacional enviada ao Chile para ajudar no combate aos incêndios florestais que assolaram o Centro-Sul daquele país, deixando mortos e feridos. Pelo Corpo de Bombeiros compôs a tropa o sargento do Corpo de Bombeiros Natanael Ronerson Kovalski, experiente em operações de emergência internacionais. Ele esteve em Moçambique após a passagem de um ciclone pelo país africano. Dois anos depois, participou de uma operação no Haiti em decorrência dos terremotos de 2021.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) também representou o Brasil no Desafio Mundial de Salvamento Veicular (World Rescue Challenge) , em Lanzarote, parte do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. O evento foi em outubro do ano passado e contou com a equipe do 4º Grupamento de Bombeiros (4º GB), de Cascavel. Reuniu equipes de diversos cantos do mundo com a finalidade de testar as equipes de salvamento, de modo a desenvolver e disseminar as melhores técnicas de salvamento veicular, ampliando a excelência no atendimento prestado às vítimas de acidentes de trânsito no mundo.