O tempo no Paraná neste final de semana deve permanecer estável e com sol de sexta-feira (19) a domingo (21). Na região de Curitiba, deve ter névoa ao amanhecer na sexta e no sábado (20), segundo informações do Climatempo.

As temperaturas mais baixas no estado são por conta de uma massa de ar frio, podendo até ocasionar geada no sul do Paraná na sexta. Além disso, o oeste do estado vai ficar com a umidade relativa do ar abaixo dos 30% nesta sexta-feira, precisando tomar muita atenção com hidratação.

Na segunda-feira (22), uma área de baixa pressão sobre o Paraguai vai ajudar a entrada de umidade em áreas do sudoeste, como regiões de Foz do Iguaçu e que fazem divisa com Santa Catarina, tendo um dia de sol e chances de chuva isolada à tarde.

Após o tempo permanecer estável, na terça-feira (23) o cenário muda, pois as pancadas isoladas devem se estender para Curitiba, para região do Litoral e Campo Mourão e áreas mais centrais. No sudoeste, a chance é de nebulosidade e de chuva a qualquer hora. Enquanto isso, o nordeste do estado segue sem chuva.