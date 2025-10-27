O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) conquistou o 1º lugar geral no 7º Desafio Nacional de Salvamento Veicular, neste final de semana, representado pela equipe do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Cascavel. Nesta edição, a competição integrou a programação do 1º Congresso Nacional de Emergência e Segurança Viária, realizado de 23 a 25 de outubro, no Espírito Santo.

O desafio reuniu 24 equipes de 14 estados brasileiros, integrando bombeiros militares, profissionais do Samu e representantes de concessionárias de rodovias, totalizando mais de 200 competidores. Além da equipe de Cascavel, o CBMPR também estava representado pela equipe do 10º Batalhão de Bombeiro Militar, de Francisco Beltrão. Ambas chegaram ao nacional por meio da etapa estadual — seletiva que define as representações de cada estado na competição.

A vitória do 4º BBM consolidou os bombeiros paranaenses como a melhor equipe de salvamento veicular do Brasil em 2025. A equipe de Cascavel também foi a grande vencedora nas premiações por áreas, levando os troféus de Melhor Comandante, Melhor Equipe Técnica e Melhor Equipe Médica. O grupo vitorioso tem em sua equipe técnica o 1º tenente Risardi (comandante), o 1º tenente Cícero, o 1º sargento Baranowski e o 2º sargento Franciney. No atendimento pré-hospitalar o 2º sargento Dos Santos e o cabo Fernando, e ainda a 3º Sargento Melânia na reserva.

Em sua sétima edição, o Desafio tem como objetivo aprimorar as técnicas de resposta a acidentes de trânsito com vítimas presas em ferragens. Durante as provas, as equipes realizam simulações de resgate em veículos acidentados, com cenários que reproduzem situações reais — desde colisões frontais até capotamentos. Cada equipe dispõe de 25 minutos para aplicar o conjunto completo de procedimentos: avaliação de cena, comando de operações, corte e estabilização dos veículos e atendimento pré-hospitalar às vítimas.

Segundo o major Tiago Zajac, presidente da Câmara Técnica de Salvamento Veicular do CBMPR, o desafio tem papel fundamental na formação continuada dos bombeiros. “Essas competições vão muito além da disputa. Elas estimulam a criação de equipes especializadas, a padronização de técnicas e o aperfeiçoamento constante do atendimento prestado à população. Cada minuto salvo em um treinamento como esse pode representar uma vida preservada em um acidente real.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO– O processo de seleção das equipes participantes ocorre por meio de desafios estaduais, que avaliam o desempenho técnico e tático dos grupos em diversas situações operacionais. Após a classificação, os representantes estaduais seguem para o desafio nacional, onde as provas cobram habilidades de comando, comunicação, segurança de cena, uso de ferramentas de desencarceramento e atendimento pré-hospitalar.

A equipe paranaense campeã mantém uma rotina intensa de treinamentos e instruções há mais de quatro anos, possibilitando a capacitação de excelência de bombeiros militares e equipes do Samu. Esse trabalho contínuo tem contribuído para elevar o nível técnico do salvamento veicular em todo o Paraná e no Brasil.

O histórico de participação do CBMPR no Desafio Nacional é marcado pela constância e o protagonismo. O Estado participa desde a primeira edição do evento, acumulando experiências e melhorias ao longo dos anos — mas o resultado de 2025 é, até agora, o melhor desempenho da Corporação em âmbito nacional.

“O resultado é fruto de muito esforço, dedicação e estudo. As competições são desafiadoras, mas o maior ganho é o preparo das equipes para atuar nas emergências reais, com segurança e eficiência. É uma vitória que representa todo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná”, comemora o tenente Risardi, comandante da equipe campeã.

DESAFIO MUNDIAL– A vitória dos bombeiros do 4º BBM garantiu ao CBMPR uma vaga para representar o Brasil no Desafio Mundial de Salvamento Veicular, que ocorrerá em 2026, no Rio de Janeiro. Essa será mais uma oportunidade de mostrar o alto nível técnico e o comprometimento dos bombeiros paranaenses em um evento de alcance internacional.

Com o título nacional e a vaga garantida para o Mundial de 2026, o CBMPR reafirma sua posição de referência em salvamento veicular no Brasil, destacando-se não apenas pelas conquistas em competições, mas pelo compromisso permanente com a melhoria da resposta operacional e a preservação de vidas nas estradas paranaenses e em todo o País.