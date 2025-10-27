Na tarde de domingo (26), um jacaré foi localizado nas proximidades de residências na comunidade Dalossi, área rural do município de Andirá, no norte do Paraná. O réptil, que causou surpresa entre os moradores, foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e da Defesa Civil.

A operação de captura ocorreu por volta das 16h, após moradores acionarem os serviços de emergência ao avistarem o animal circulando próximo às casas. Segundo relatos da população local, não é a primeira vez que jacarés são vistos naquela região, o que levanta a possibilidade de presença recorrente da espécie nas redondezas.

Após ser contido com segurança, o jacaré foi transportado e solto em uma área adequada, longe da zona habitada, garantindo a proteção tanto do animal quanto dos moradores.

As autoridades reforçam a importância de acionar os órgãos competentes em casos semelhantes, evitando riscos e preservando a fauna silvestre.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DQU09WDEuTc/?igsh=MXg0cWN6M3p0M2Vodw==