O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná emitiu 449 mil autos de infração de trânsito em 2022, uma média de 1.230 autuações por dia nos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais do Paraná.

A maioria das autuações foram referentes ao excesso de velocidade, com mais de 347 mil notificações. Entre as outras infrações de trânsito que mais levaram à emissão dos autos estão ultrapassagem em local proibido, ausência de cinto de segurança, irregularidades nos veículos, uso do celular, entre outras. Todas elas colocam em risco a coletividade.

Os autos registrados são encaminhados aos órgãos de trânsito competentes e todos resultam na aplicação de multas aos condutores responsáveis. Nas rodovias estaduais, a multa é aplicada pelo DER/PR e, nas vias urbanas, pelo Detran-PR.