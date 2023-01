Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário do Esporte do Paraná e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, reforçou o compromisso do Estado em realizar a engorda da praia de Guaratuba. Representantes dos órgãos estaduais envolvidos diretamente na operação realizaram na sexta-feira (6) a primeira reunião de balanço da ação.

A secretária Municipal da Cultura e Turismo de Guaratuba, Thais Salvi, participou representando o prefeito Roberto Justus. Os responsáveis da secretaria estadual de Segurança Pública e de outros órgãos estaduais apresentaram números gerais sobre o trabalho realizado até o momento no Litoral.

Ainda segundo o secretário do Esporte, a apresentação dos números é importante para garantir a transparência das ações do Governo do Estado. Ao mencionar Guaratuba, ele destacou que também intensificará o apoio à cidade durante o carnaval deste ano.

Em sua fala, a secretária Municipal da Cultura e Turismo, Thais Salvi, agradeceu e falou da importância da parceria do Governo do Estado com a cidade nesta temporada através da Secretaria de Esportes e Paraná Turismo, além das forças de segurança.

Os prefeitos de Matinhos, José do Espírito Santo, e de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, participaram também da apresentação do balanço.

Esporte e lazer

As atividades esportivas e recreativas coordenadas pela Secretaria do Esporte já atenderam mais de 150 mil pessoas que passaram pelos seis pontos fixos no Litoral, nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá desde o dia 26 de dezembro, quando foram iniciadas.

Há três equipes itinerantes que circulam por outros pontos do Litoral. As ações são gratuitas e envolvem aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos. Os postos fixos do Verão Maior Paraná estão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

As atividades acontecem de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Elas são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos.

Trânsito

Mais de 5 mil pessoas foram atendidas nas atividades educativas e nos atendimentos técnicos do DetranPR na Operação Verão Maior Paraná, na primeira semana. O Detran PR está realizando Educação para o Trânsito em Guaratuba na praia do Cristo. A equipe conta ainda com o veículo Detran Móvel, com o atendimento técnico, que essa semana estará na praça de Guaratuba.

Números Verão Maior

2 mil agentes em serviço para prevenção e combate à criminalidade

Até o momento, eles realizaram 352 detenções e atenderam mais de 2,5 mil ocorrências, a maioria por perturbação do sossego.

A Polícia Militar do Paraná conta com pontos-base em regiões específicas para o monitoramento do trânsito e fluxo de pessoas.