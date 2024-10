Neste domingo, 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 337 kg de maconha em Jacarezinho, Paraná. A operação teve início quando um motorista, dirigindo um Citröen C3, quebrou a cancela de um pedágio na BR-369, próximo à divisa com Ourinhos.

A equipe da PRF da Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina estava em patrulhamento na região e avistou o veículo danificando a cancela. Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade pela BR-153. Na altura do km 05, ainda em Jacarezinho, o motorista abandonou o carro e fugiu para uma área de mata.

Dentro do automóvel, os agentes encontraram 337 kg de maconha. As drogas e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Jacarezinho para as devidas providências.