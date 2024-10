Tiago Amaral (PSD) foi eleito prefeito de Londrina, no Norte do Paraná, no segundo turno das eleições 2024. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (27). O candidato ficou em primeiro lugar com mais de 90% das urnas apuradas. Em segundo lugar, ficou a candidata Professora Maria Tereza (PP).

O segundo turno em Londrina teve um clima bélico entre as campanhas, com trocas de acusações de ambos os lados. Durante debate promovido pela RICtv, no último dia 19, eleitores dos candidatos registraram cenas de agressão física, onde uma eleitora de Tiago Amaral sofreu uma agressão de um apoiador de Maria Tereza e acabou perdendo um dente. Relembre este caso clicando aqui.

Tiago Amaral assume a Prefeitura de Londrina no dia 1º de janeiro de 2025 para um mandato de quatro anos, até 2028.

Quem é Tiago Amaral, eleito prefeito de Londrina

Tiago Amaral (PSD) é deputado estadual do Paraná pelo terceiro mandato consecutivo, já que foi eleito pela primeira vez em 2014. De 2019 a 2022, o deputado foi relator do Orçamento do Paraná. Atualmente, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep-PR).

Nascido em Londrina em 1986, Amaral tem 38 anos, é casado e pai de dois filhos. Formado em Direito, atuou como advogado com foco em Gestão Pública e Direito Público e já trabalhou como controlador-geral do Paranacidade, antes de se candidatar para cargos políticos.

Quem é Professora Maria Tereza, candidata que ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições 2024 em Londrina

Maria Tereza candidata do Progressistas à Prefeitura de Londrina (Foto: Divulgação / Professora Maria Tereza)

A Professora Maria Tereza (PP) é formada em Direito, especialista em Gestão Pública e também realizou um curso em Harvard, nos Estados Unidos. Em 2017, se mudou para Londrina para assumir o cargo de secretária de Educação da cidade paranaense, após passar em um concurso público do município.

Maria Tereza nasceu em 1980 na cidade de Guiratinga, no Mato Grosso, e atualmente está com 44 anos. Ela se formou no Magistério em 1998 e ministrou aulas para a Educação Básica por 12 anos. Além disso, entre 2007 e 2012, foi mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Maria também tem formação como Intérprete de Libras com certificação expedida pelo Ministério da Educação (MEC).