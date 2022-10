Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Gravíssimo acidente entre Bandeirantes e Santa Mariana com vários carros envolvidos deixa um óbito

Na manhã de segunda feira (24), por volta das 11h15min, quatro veículos se envolveram no acidente na BR 369, entre o Colégio Agrícola e o Rio Laranjinha.

No local segundo informações, uma Van baú seguia sentido Bandeirantes a Santa Mariana, onde a mesma pertencia uma loja de Santa Mariana, logo atrás da Van seguia mais dois veículos, um Onix sedan de uma empresa, onde havia apenas o motorista, sendo que o mesmo de cor branca com placa Mercosul, e um Ford Ka de cor branca com placas Mercosul, onde o mesmo pertence a prefeitura de Jacarezinho, onde havia o motorista e duas acompanhante, e no sentido contrário, Sentido Santa Mariana a Bandeirantes seguia um GM Cobalt de cor marrom.

Diante das informações colhidas no local, o Cobalt bateu na Van, e o Onix e o Ford Ka bateram fortemente na traseira da Van.

A motorista do Cobalt ficou presa nas ferragens , sendo necessário cortar todo o teto para retirar a mesma do carro, na sequência a mesma foi encaminhada para o PS de Bandeirantes em estado grave. O motorista da Van sofreu ferimentos leves, o motorista do Ford Ka infelizmente morreu no local, o mesmo que e morador de Jacarezinho tem o nome Lacir Coccia, e o motorista do Onix ficou leves ferimentos.

No Ford Ka além do motorista, estavam mais duas ocupantes, a mãe e a filha que estavam indo para um retorno médico, a princípio em Apucarana, ambas foram retiradas e passam bem.

No local trânsito parado, na BR 369, os motoristas estão desviando pela lateral da pista em uma estrada rural. Bombeiros, SAMU , Econorte e Polícia Militar, Polícia Civil e PRF no local. Em breve nova atualização desta matéria.