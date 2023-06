Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registrou uma ocorrência inusitada nesta sexta-feira (17/6). Um homem em situação de rua procurou a delegacia após se sentir humilhado ao tentar comprar cachaça em uma padaria. O caso é apurado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

De acordo com o relato do morador de rua, que costuma passar as noites debaixo do viaduto da Asa Norte, ele e dois amigos, estavam bebendo em frente à padaria desde a manhã de sexta. O trio vendia paçoca enquanto consumia bebidas alcóolicas.