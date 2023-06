Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã deste domingo (18), um grave acidente de trânsito ocorreu na PR-442, no município de Uraí/PR, envolvendo um carro e uma motocicleta que colidiram frontalmente. O acidente aconteceu por volta das 5h40, no quilômetro 22+700 metros da rodovia.

Um Honda/Civic com placas do município de Uraí-PR, era conduzido por um homem que, após se envolver na colisão com uma motocicleta Honda/CG 150, também com placa de Uraí-PR, fugiu do local, deixando o veículo abandonado.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) dirigiu-se ao Hospital de Uraí, mas foi informada que não havia sido prestado atendimento a nenhuma outra vítima além do condutor da motocicleta, um homem de 24 anos, que sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Com base nas informações colhidas no local pela PRE, constatou-se que o Civic trafegava na PR-442, no sentido do entroncamento da BR-369 em direção ao município de Uraí. Ao atingir o quilômetro 22+700 metros, ocorreu a colisão frontal com a motocicleta, que seguia no sentido oposto.

As condições meteorológicas no momento do acidente eram consideradas boas, com céu limpo e ausência de chuva.

As autoridades estão investigando o caso para identificar o condutor do Civic que fugiu do local do acidente. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada às autoridades competentes.