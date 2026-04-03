Na data de ontem, dois de abril de dois mil e vinte e seis, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho-PR atendeu a uma ocorrência em uma estrada rural do município, envolvendo um cachorro que caiu em uma fossa sem tampa, parcialmente cheia, localizada em uma residência.

A equipe empregou técnicas de segurança para acessar o espaço e efetuar o resgate. O animal foi retirado sem apresentar ferimentos graves, embora estivesse debilitado pelo esforço.

A corporação informou que situações semelhantes podem ser evitadas com a manutenção adequada de fossas e estruturas de risco, recomendando que sejam mantidas tampadas para reduzir a possibilidade de acidentes com moradores e animais domésticos