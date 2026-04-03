Uma jovem de 21 anos ficou ferida após uma ocorrência registrada na Rua Joaquim Leodoro, em Jacarezinho-PR, na última Quinta-feira (2).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local. De acordo com a corporação, a vítima apresentava contusão no membro inferior esquerdo.

Após receber os primeiros socorros ainda no local da ocorrência, a jovem foi encaminhada ao pronto-socorro do município para avaliação médica e realização de exames complementares.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância do atendimento rápido e do encaminhamento ao serviço de saúde, ressaltando que mesmo lesões consideradas leves devem ser avaliadas por profissionais, a fim de evitar complicações e garantir a recuperação adequada do paciente.