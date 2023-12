Uma onda de calor deve atingir a maioria dos estados brasileiros nas próximas semanas, segundo o Metsul. As temperaturas devem passar dos 40ºC, incluindo no Sul do Brasil.

A massa de ar quente pode atingir números históricos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expectativa do Metsul é que o forte calor chegue já neste final de semana na região.

As temperaturas podem passar dos 35°C, inclusive em cidades serranas, onde a altitude é maior.

No Paraná, cidades do norte pioneiro, noroeste e oeste do estado, registram temperaturas acima dos 30ºC, com destaque para Jacarezinho, que no sábado (16) terá máxima de 37ºC.