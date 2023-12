Um touro invadiu a arena de rodeio da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial (Emapa), de Avaré (SP), na noite deste domingo (10). No momento do incidente, a área que recebeu provas de montaria estava liberada para o público que aguardava o início do show da cantora sertaneja Ana Castela. 13 pessoas ficaram feridas.

Moradores registraram o momento em que o touro escapou do brete, local onde os animais ficam antes e depois da montaria, invadiu a arena e atingiu o público . Segundo a prefeitura, as 13 pessoas que precisaram de atendimento no pronto-socorro já foram liberadas.

Em nota, a Confederação Nacional De Rodeio (CNAR) informa que este foi um evento atípico. O touro escapou durante o processo de embarque no caminhão.

A equipe de laçadores foi acionada para conter o touro, que foi isolado entre grades móveis. Depois da contenção, o animal foi levado em segurança ao espaço de manejo sob o palco.

Após o ocorrido, o show de Ana Castela ocorreu normalmente e sem atraso, às 22h30. A cantora, por meio de sua assessoria, disse que solidariza com as vítimas do incidente.