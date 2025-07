Na manhã desta terça-feira (22), o Norte Pioneiro foi palco da Caminhada do Meio-Dia, evento oficial em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, conforme instituído pela Lei Estadual nº 21.926/2024. A ação contou com a participação de cerca de 1000 pessoas, em diversas cidades da região, entre representantes dos municípios, forças de segurança, lideranças femininas, movimentos sociais e membros da sociedade civil.

Na cidade de Siqueira Campos à atividade teve início às 11h30, logo após palestra ministrada pela equipe da Patrulha Maria da Penha do 2º BPM. O ato simbólico percorreu as ruas das cidades até a sede das Prefeituras Municipais, com manifestações pacíficas, faixas e discursos de conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio.

Durante todo o percurso, a Polícia Militar do Paraná esteve presente com efetivo fardado e viaturas, prestando apoio à organização, garantindo a segurança dos participantes e reafirmando seu papel como força ativa na proteção das mulheres.

A presença da Patrulha Maria da Penha reforçou o compromisso institucional com os direitos humanos, a dignidade das mulheres e o combate a todas as formas de violência doméstica e familiar, demonstrando que ações de prevenção e conscientização são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos.